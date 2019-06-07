Galatasaray diretince UEFA değiştirmek zorunda kaldı

UEFA, Finansal Fair Play kurallarının yürütme organı olan kurullarının işleyişine yönelik güncellemeler yaparken, CAS’ın Galatasaray kararının bu değişimi zorunlu kıldığı tespit edildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın (CFCB) işleyişini belirleyen kurallara ilişkin yönetmeliğin 2019 edisyonu yayınlandı.

10 güne 30 gün eklediler

16/1. maddede, varılan bir yapılandırma anlaşmasının yargısal birim tarafından tekrar incelenmeye alınmasının, bunun CFCB başkanına tebliğinin ardından 10 gün içinde yapılması gerektiği hükmü korunurken, önceki yönetmelikte mevcut olmayan bir ek yapılarak yargısal birimin konuyla ilgili karara varma süresi de ayrıca belirlendi ve bu 30 gün olarak hükme bağlandı. Böylece dosyanın 10 gün içindeki yeniden değerlendirilmesi zorunluluğunun, karar için de geçerli olan süre olmadığına vurgu yapılarak ikisi birbirinden ayrıldı, süre bakımından esneklik getirilerek Galatasaray dosyasındaki gibi zaman aşımı durumlarının usüle yönelik bozmayı beraberinde getirmesi zorlaştırıldı.

‘Kurallar değişecek’ demişlerdi

CAS’ın Galatasaray kararının ardından UEFA şubatta yayınladığı açıklamada "UEFA, CAS'ın kararını detaylarıyla analiz edecek, vakti geldiğinde kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir" ifadelerine yer vermişti. Bu değişiklik sinyali, yeni regülasyonla resmen hayata geçti. CAS'ın gerekçeli kararı yönetmeliğin 16. maddesinin 1. bendindeki zaman esaslarının UEFA kurullarınca ihlaline vurgu yaparken, yeni regülasyonda bu maddenin değiştirilmesi dikkat çekti.

Haziran’dan başlayan süreç

CFCB geçen yılın haziranında sarı-kırmızılılarla yapılandırma anlaşması yapmış sonrasında bu organın yargısal birimi yeniden incelenme ve daha ileri soruşturmalara konu olması amacıyla dosyayı ekim ayında soruşturma birimine gönderme kararı almıştı. Buna itiraz eden Galatasaray'ın başvurusu üzerine CAS, yeniden inceleme kararını bozarak, yürürlükteki yapılandırma anlaşmasının aynen devamına hükmetmişti.

Milan vakası için de ekleme

Yönetmeliğin 'itiraz' başlıklı 34. maddesi değişiklik yapılan maddeler arasında yer aldı. Bir önceki edisyonda 2 bentten oluşan başlığa yeni versiyonda bir de 3. bent eklendi. CFCB kararlarına itiraz edilebileceği ve bu itirazın adresinin CAS olduğunun kayıt altına alındığı ilk iki maddeye, bu kuruma yapılacak itirazda ibraz edilecek donelerin, CFCB Soruşturma veya Yargısal Birimi'nin aldığı son kararlardan daha sonra oluşmuş veriler olamayacağı hükmü eklendi.

UEFA Milan'ı, eldeki finansal değerlendirmesi doğrultusunda Avrupa kupalarından men etmiş, ancak İtalyan ekibi sonrasında kulübün değişen sahiplik yapısından kaynaklı ekonomik verilerdeki düzelme itirazıyla başvurduğu CAS'ta UEFA'nın bu kararını bozdurmuştu. Dolayısıyla 34. maddeye getirilen bu detaylandırmanın, bir daha benzer bir vakanın yaşanmasının önüne geçme amacı taşıdığı görüldü.

Yapılandırma detaylandırıldı

'Yapılandırma anlaşması' başlıklı 15. maddenin 2. bendine ekleme yapıldı. Varılan bu anlaşmaların kulüplere bazı finansal ve sportif kısıtlamalar getirebileceği gibi genel bir tanımı içeren önceki yönetmeliğe bu kez bunların hangileri olduğu bilgisi de eklendi. Bunların UEFA gelirlerini kesme, transfer ve kadro kısıtlaması ile maaşlara getirilecek sınırlandırmalar olacağı belirtildi.

Kaynak: Skorer