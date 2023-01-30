Galatasaray dev transferi gerçekleştiriyor! Son dakika olarak duyurdular

Süper Lig lideri Galatasaray, ligin bundan sonrası için daha nitelikli ve bir o kadar da işlevsel bir kadro kurma stratejisine sahip. Ayrıca şampiyonluk yolunda Okan Buruk'a daha iyi bir oyun kurgusu da sunabilmek isteyen Galatasaray yönetimi, Premier Lig ekibi Liverpool'un stoperini gündemine aldı. İngiliz defans, farklı oyun taktiklerinin gerçekleşmesini sağlarken, bir yandan da takımdaki kaliteyi artıracak.

Galatasaray, transfer döneminin açılması ile hızlıca çalışmalara başlamış ve ilk olarak Kaan Ayhan süreci gerçekleşmişti. Akabinde ise kadro derinliğini artırmaya devam etmek isteyen yönetim, şimdi de Liverpool'un İngiliz stoperini gündemine aldı. 25 yaşındaki oyuncunun transfer haberini ise The Athletic duyurdu.

Transfer çalışmalarına ivedilik ile devam eden ve oyuncu kadrosunun kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Liverpool'un 25 yaşındaki stoperi Nathaniel Phillips'i gündemine aldı. Akşam'a göre; transfer yaparken bir yandan da önemli yatırımlar gerçekleştirme hedefinde olan Sarı Kırmızılılar, İngiliz stoper için Türkiye'nin iyi bir deneyim olacağını ve Süper Lig'de gerçek potansiyelini bulabileceğini düşünüyor.

İngiliz The Athletic'in duyurduğu transfer haberine göre 25 yaşındaki oyuncu bonservisi ile alınacak. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan oyuncu için kulübün beklentisi ise 10 milyon sterlin civarlarında! Bu mali dengede zorlanacağını düşünen Galatasaray, oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı da ihtimal dahilinde görüyor. Son olarak ise Alman kulüplerinin de ilgilendiği oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

25 yaşındaki İngiliz stoper, Bolton altyapısından çıktı ve ayrıca Stuttgart, Bournemouth ve Liverpool formaları giydi. 30 Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan 1.90 boyundaki oyuncu, bu sezon Liverpool forması ile 7 maça çıktı ve 1 asist yaptı.