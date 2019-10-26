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Spor

Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

2019-10-26 21:23:00 -
Galatasaray derbiye hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması yaptığı kaydedildi. 5'e 2 dar alan oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı. 

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

 

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