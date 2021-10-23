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Spor Galatasaray derbi öncesi taraftara açık idman yapacak
Spor

Galatasaray derbi öncesi taraftara açık idman yapacak

Galatasaray Kulübü, 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi taraftara açık idman yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 11:27:00 -
Galatasaray derbi öncesi taraftara açık idman yapacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, derbinin son idmanının Nef Stadı'nda yapılacağı belirtilerek, "Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek." denildi.

Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletlerin bugün 15.00'te 19.05 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

 

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