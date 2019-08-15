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Galatasaray, Denizlispor maçına hazır

- Böbrek taşı nedeniyle operasyon geçiren Sofiane Feghouli ile Mitroglou karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:54
Galatasaray, Denizlispor maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasında, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleşirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma, sürat ve dar alan çalışmalarının ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir'in sahada adaptasyon ve kondisyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Böbrek taşı nedeniyle operasyon geçiren ve evinde istirahat eden Sofiane Feghouli, Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer almadı. Cezayirli futbolcunun hafta başında takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Yunan futbolcu Kostas Mitroglou da sarı-kırmızılı takımın kafilesinde bulunmuyor.

Özel uçakla bugün Denizli'ye gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Filho, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcao, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor.


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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:54
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