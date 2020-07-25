Galatasaray, Daryl Macon transferini resmen duyurdu

Önümüzdeki sezon Basketball Champions League'nde boy gösterecek olan ve Baş antrenör Ertuğrul Erdoğan ile imzalanan yeni sözleşme sonrası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Doğa Sigorta, yeni bir transfere daha noktayı koydu.

Transfer resmen açıklandı

Sarı-kırmızılı takım, 24 yaşındaki şutör guard Daryl Macon ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray’ın yeni transferi Daryl Macon kimdir?

FCN Blog'da yer alan habere göre Galatasaray'ın yeni tramsferi 1995 doğumlu olan Macon, basketbol hayatına doğup büyüdüğü Little Rock, Arkansas bölgesinde başladı.

Lisede ilk olarak Parkview forması giyen Macon, kolej liginde ilk olarak Holmes Community College forması giydi.

İlk sezonunda 23 sayı - 4 ribaund - 3 asist ortalamaları yakalayarak dikkat çeken Macon, aynı zamanda NJCAA Division-I'de sezonun en iyi üçüncü takımına seçildi. Bu başarılı performansının ardından Ole Miss, Mississippi State, Memphis ve UMass gibi takımlardan teklif alan Macon, kolej kariyerinin bir sonraki aşaması için Arkansas'a transfer oldu.

Macon transferinin ardından Arkansas'ta geçirdiği ilk sezonunda takımının en skorer ikinci ismi olmayı başardı.

Genç oyuncu maç başına 13.4 sayı - 2.6 ribaund - 2.2 asist ortalamalarıyla dikkat çekerken, sezon sezonunda All-SEC İkinci takımına seçilerek performansının karşılığını aldı.

Arkansas formasındaki ikinci sezonunda maç başına 17 sayı - 4 asistlik dikkat çeken performansa imza atan Macon, takımında +1000 sayı barajını geçen ikinci isim olmayı başardı. Sezon içerisinde %48'lik üçlük performansıyla bu alanda ligin en iyisi olmayı başaran Macon, sezon içerisinde de üç kez haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

2018 yılında NBA draftlarında seçilemeyen Macon, çeşitli NBA takımlarından ve denizaşırı kulüplerden sözleşme teklifleri aldı.

Summer League'de ilk olarak Miami Heat formasıyla boy gösteren Macon, takvim yaprakları 30 Temmuz 2018 tarihini gösterdiğinde Dallas Mavericks ve kulübün gelişim takımı olan Texas Legends arasındaki "two-way" sözleşme yaparak NBA sahnesine adım attı.

G-League'deki ilk maçında 18'de 12 şut isabetiyle Austin Spurs karşısında 35 sayı üreten Macon, takımının galibiyetinde başrol oynarken NBA'de de ilk maçına Ekim ayında oynanılan Toronto Raptors karşılaşmasında bir dakika süre bularak çıkmış oldu.