Galatasaray dakika 88'de istediğini aldı
Galatasaray Süper Lig'in ikinci haftasında Olimpiyat Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik skorla yenip 3 puanı kazandı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.
Atakaş Hatayspor'un golü 3. dakikada Lobjanidze'den gelirken Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Feghouli ve 88. dakikada Luyindama kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray 6 puana yükselirken Hatayspor 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Hatayspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.