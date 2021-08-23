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Spor Galatasaray dakika 88'de istediğini aldı
Spor

Galatasaray dakika 88'de istediğini aldı

Galatasaray Süper Lig'in ikinci haftasında Olimpiyat Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik skorla yenip 3 puanı kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 23:56:00 -
Galatasaray dakika 88'de istediğini aldı

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Atakaş Hatayspor'un golü 3. dakikada Lobjanidze'den gelirken Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Feghouli ve 88. dakikada Luyindama kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray 6 puana yükselirken Hatayspor 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Hatayspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

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