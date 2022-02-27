Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray maç sonucu | Süper Lig’in 27.haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Rizespor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Çaykur Rizespor maç sonucu:
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Galatasaray-Rizespor maçının sonucunu araştırmaya başladı.
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray, ligin 27.haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle devam ediyor.
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Cicaldau, Kerem, Emre
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Eren, Dabo, Gedson, Yusuf, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo