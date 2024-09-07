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Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2024-09-07 14:28:00 -
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve çeviklik çalışmasıyla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın 18.30’da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yapacak.

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