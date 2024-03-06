  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti’de beklenmedik “yerel seçim” kararı! CHP adayına destek verecek

Bu utanç Almanya’ya yeter! Savunma Bakanlığının '1234' şeklindeki parolası deşifre oldu ülke karıştı

Emekliye yeni zam!

AK Parti’den son dakika “Yeniden Refah” açıklaması! Herkes bilsin diye ilan ettiler

Türk şirketleri daha etkili kamikaze dronlar için güçlerini birleştirdi: Azat ve Azab korkulu rüyaları olacak

Fatih Portakal rezil oldu! İstiklal Marşı'nı bilmeyenlerle dalga geçerken kendisi alay konusu oldu

Otobüsler derken şimdi de itfaiye araçları dökülüyor! Böyle giderse Ekrem İstanbul’u yakacak

CHP'nin afişlerinde komedi: Amblemde kemalistleri çok kızdıracak eksiklik!

Türk savunma sanayii devi CANİK'ten Fransa'da tarihi adım! 'Kurduk' diyerek dünyaya ilan ettiler

Sinagog tünelleri neden hasıraltı edildi? Yahudilerin 'kan ritüeli' nedir? Çocuk kurban etme vahşetinin kökenleri
Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 18:53:00 -
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular mini kalelerde hücum çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rizespor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda sakatlığını atlatan Hakim Ziyech, Beşiktaş derbisinde sakatlığından dolayı oynamayan Wilfried Zaha takımla çalıştı. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez ile Sergio Oliveira ise idmanda yer almadı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23