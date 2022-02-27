Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 11'i
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27.haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın 11'ini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı 11'i belli oldu m?
Süper Lig’in 27.haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak olan maçın ilk 11’i belli oldu.
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 11'i
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Cicaldau, Kerem, Emre
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Eren, Dabo, Gedson, Yusuf, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo