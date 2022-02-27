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Spor Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 11'i
Spor

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 11'i

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27.haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın 11'ini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı 11'i belli oldu m?

Yeniakit Publisher
2022-02-27 17:53:00 -
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 11'i

Süper Lig’in 27.haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak olan maçın ilk 11’i belli oldu.

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 11'i

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Cicaldau, Kerem, Emre

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Eren, Dabo, Gedson, Yusuf, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo

 

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