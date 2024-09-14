Galatasaray evinde aslan kesildi! Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
Trendyol Süper Lig'de Haftaya 9 puanla ikinci sırada giren Galatasaray, çıktığı 4 maçta 4 puan toplayarak 12. basamakta bulunan Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip evinde adeta bir aslana dönerek Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla yendi.
Ligin 5. hafta mücadelesinde Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray ile İlhan Palut yönetimindeki Rizespor hakem Arda Kardeşler’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Galatasaray, baştan sona üstün bir oyun sergilediği müsabakada rakibi Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Galatsaray : 5 - Çaykur Rizespor : 0
90' Maçta son düdük geldi. Galatasaray, Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi.
85' Galatasaray taraftarı desteğini sürdürüyor.
81' GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la farkı 5'e yükseltti.Gol - Barış Alper Yılmaz
77' Galatasaray'da Berkan, Michy işbirliğiyle gelişen atakta ceza sahasının solunda topla buluşan Osimhen'in şutunu Ivo Grbic çıkardı.
72' Ismail Jakobs - Elias Jelert
69' Ismail Jakobs'un sol kanattan açtığı ortada sonuç yok!
66' Dries Mertens - Michy Batshuayi
66' Lucas Torreira - Berkan Kutlu
66' Davinson Sánchez - Victor Nelsson
65' Gabriel Sara - Kerem Demirbay
62' GOL! Galatasaray, Mertens'in golüyle dört farklı üstünlüğü yakaladı.Gol - Dries Mertens
54' Ali Sowe rakip ceza sahasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.
52' Ismail Jakobs'un sol kanattan açtığı ortada topla buluşan Yunus kaleciyi geçemedi.
49' GOL! Galatasaray, Gabriel Sara ile farkı 3'e çıkardı.Gol - Gabriel Sara
46' Giannis Papanikolaou - Emrecan Bulut
46' Maçta ikinci yarı başladı.
Maçta ilk yarı sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.
42' Galatasaray gole çok yaklaştı! Barış'ın çizgiye kadar getirip açtığı ortada top Rizespor savunmasından sekti. Seken topu karşılamaya çalışan Osimhen'in şutu kornere gitti.
37' Rizespor'da maçın başlarında sakatlık yaşayan Alikulov oyuna devam edemeyecek.
36' Osimhen'in tek topla savunma arkasına Mertens'e gönderdiği topu kaleci açılarak kontrol etti.
33' Rizespor sol kanattan etkili gelmek istedi, fakat ceza sahasında Torreira ve Davinson topa birlikte hamle yaparak kazandı.
28' Gabriel Sara'da 25 dakikalık bölümde iki asist birden yaparak dikkat çekti.
27' Osimhen böylece sarı-kırmızılı forma altında çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.
25' GOL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.Gol - Victor Osimhen
19' Rizespor takımı rakip yarı alanda top tutamıyor.
17' Soldan atağa çıkan Ismail Jakobs'un içeri yaptığı ortada Osimhen'in kafa vuruşu bir kez daha çerçeveyi bulmadı.
14' Gabriel Sara'nın sol çaprazdan ceza sahasına ortasında Osimhen, kafa vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti.
11' Oyun tekrar hareketlendi.
8' Khusniddin Alikulov, Osimhen ile çarpışma sonucu yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.
5' Golden sonra Galatasaray tribünleri coşkusunu artırdı.
3' Sara'nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
3’ Gol… Galatasaray 1-0 Rizespor (Davinson)
1' Maç başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Seyfettin, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Mithat, Akintola, Sowe