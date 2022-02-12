Galatasaray bu sefer kazanabilecek mi?
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray'da gözler bugün Nef Stadında olacak. Sarı-Kırmızılı ekip bugün Kayserispor karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Galatasaray Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Pulgar, Emre, Cicaldau, Kerem, Muhammed
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Mert, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic