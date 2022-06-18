Galatasaray bombayı patlatacak mı?

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun flaş ismi olan Mario Balotelli ile el sıkıştığını yazan İtalyan basını, Adana Demirspor’la da 4 milyon Euro’ya anlaştığını öne sürdü.

Teknik direktör bilmecesini henüz çözemeyen ancak transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray için çok flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor formasını giyen Mario Balotelli ile anlaşma sağladı.

31 MAÇTA 18 GOL ATTI

Ayrıca Galatasaray yönetiminin Adana Demirspor'la da masaya oturduğu ve 4 milyon Euro'luk teklifle işi bitirdiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Adana'nın yolunu tutan Mario Balotelli performansıyla Süper Lig 'de damga vurdu. 31 maçta 18 gol atan İtalyan yıldızın daha yüksek seviyede bir takıma transfer olmak istediği bir süredir konuşuluyordu. İddialara göre kadrosundaki forvetlerden Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne ile yolları ayırmayı düşünen Galatasaray, rotayı Balotelli'ye kırdı ve anlaşmayı yaptı.

GALATASARAY'I ÖVMÜŞTÜ

Adana Demirspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı bazı açıklamalarda Galatasaray'la ilgili övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, teknik direktörü belirlemeden transfere son noktayı koymayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.

MONZA'NIN DA GÜNDEMİNDE

Yeni sezonda İtalya Serie A'da mücadele edecek olan Monza da Mario Balotelli'yi isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Monza'nın sahibi olan Silvio Berlisconi tecrüeli yıldızla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Mario ile uzun süredir arkadaşız. Bizimle tekrar oynamak istediğini söyledi. İyi bir takımımız var. Transfer piyasasında neler yapabileceğimizi göreceğiz." açıklamasını yapmıştı.



