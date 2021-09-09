Galatasaray biten transferler | Galatasaray gelenler gidenler 2021
Galatasaray transferleri | Süper Lig’de yeni sezon tüm hızıyla sürüyor. Heyecan devam ederken transfer süreci noktalandı. Futbolseverler hangi takımların kimleri renklerine bağladığını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray biten transferler hangileri | Galatasaray giden futbolcular
Galatasaraylı taraftarlar biten transferleri merak ediyor. Peki, Galatasaray kimleri transfer etti?
Galatasaray biten transferler | Galatasaray gelenler gidenler 2021
Futbolda birinci transfer dönemi 8 Eylül gece yarısı sona erdi. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
Gelenler: Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Gustavo Assunção, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Halil Dervişoğlu
Gidenler: Jesse Sekidika, Radamel Falcao, Ryan Donk, Martin Linnes, Şener özbayraklı, Jimmy Durmaz, Emirhan Civelek, Metehan Mertöz