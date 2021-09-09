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Spor Galatasaray biten transferler | Galatasaray gelenler gidenler 2021
Spor

Galatasaray biten transferler | Galatasaray gelenler gidenler 2021

Galatasaray transferleri | Süper Lig’de yeni sezon tüm hızıyla sürüyor. Heyecan devam ederken transfer süreci noktalandı. Futbolseverler hangi takımların kimleri renklerine bağladığını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray biten transferler hangileri | Galatasaray giden futbolcular

Yeniakit Publisher
2021-09-09 11:38:00 -
Galatasaray biten transferler | Galatasaray gelenler gidenler 2021

Galatasaraylı taraftarlar biten transferleri merak ediyor. Peki, Galatasaray kimleri transfer etti?

Galatasaray biten transferler | Galatasaray gelenler gidenler 2021

Futbolda birinci transfer dönemi 8 Eylül gece yarısı sona erdi. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Gelenler: Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Gustavo Assunção, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Halil Dervişoğlu

Gidenler: Jesse Sekidika, Radamel Falcao, Ryan Donk, Martin Linnes, Şener özbayraklı, Jimmy Durmaz, Emirhan Civelek, Metehan Mertöz

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