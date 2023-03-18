Galatasaray bir yenildi, tüm futbolcular hakeme yüklendi! Herkesi şok edecek detayı paylaştı...

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da alınan bu sonuç moralleri bozarken, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepkiler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu Sergio Oliveira karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda tartışmalara neden olan Leo Dubois ile Ahmet Oğuz arasındaki pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, karşılaşmanın uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gol ile rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar'ın 14 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, kritik bir haftada yaşanan puan kaybı camianın moralini bozmuştu.

Mücadelede birçok dikkat çeken an yaşanırken, karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılıar'ın başarılı oyuncusu Sergio Oliviera sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Oliveira yaptığı paylaşımda Konyaspor maçında tartışmalara neden olan Leo Dubois ile Ahmet Oğuz arasındaki pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini dile getirdi.



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Portekizli orta saha oyuncusu, yaşanan tartışmalı pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Normalde hakem kararlarıyla ilgili konuşmam ama buna sessiz kalınması imkansız. Dubois'e Konyaspor maçında yapılan açık bir kırmızı kart. Mağlubiyetin sorumluluğunu üstleniyoruz. Kazanmamız diğerlerinin canını yakıyor olabilir ama kaybedeceğimizden daha fazlasını kazanacağımıza alışın" ifadelerini yazdı.