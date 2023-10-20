Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS-BJK muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak, Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Çıktığı her maçta gol atan, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’a karşı da 6 maçta 8 golü bulunan Icardi, şova devam etmeye hazırlanıyor. Sezona 16 resmi maçta 11 gol 3 asistle başlayan Aboubakar, Kartal’ın Galatasaray deplasmanındaki en güçlü hücum kozu.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yarın akşam saat 19.00'da başlayacak ve Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rashica, Cenk, Aboubakar

Icardi rakip tanımıyor

Arjantinli futbolcu sadece derbi performansıyla değil, kulvar ayırmaksızın karşısına çıkan neredeyse her rakibe gol atıyor. Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 14 resmi maçta forma giyerken, bunların 10’unda fileleri havalandırmayı başardı. Bu süreçte 12 gol atıp, 4 de asist yapan yıldız oyuncu, sadece 4 mücadeleyi boş geçti.

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Burak Yılmaz yönetimindeki ilk derbi

Beşiktaş, geçen sezonun ardından 2023-2024’te de teknik direktör değişikliği sonrası ikinci maçını Galatasaray’a karşı oynayacak. Şenol Güneş’in istifa etmesinin ardından teknik sorumluluk görevine Burak Yılmaz getirilmişti. Bu değişiklikten sonra Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, çıktığı ilk müsabakada İstanbulspor’u 2-0 mağlup etmişti.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.