Galatasaray-Beşiktaş maçı ertelenecek mi? Süper Lig 29. Hafta GS-BJK maçı ne zaman?

Galatasaray, pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbinin ertelenmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştü.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona maçından 0-0'lık beraberlikle dönerek rövanş öncesi avantaj elde eden Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Sarı kırmızılılar, pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin ertelenmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladı. TFF ile yapılan görüşmede federasyon yetkilileri "Beşiktaş'la anlaşırsanız ertelenebilir" cevabı verdi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelenecek mi?

Sarı kırmızılı kulüp yoğun kar yağışı nedeniyle Barselona’dan dönüş takviminin belirsiz olmasını da dile getirip talepte bulundu. Beşiktaş kabul ederse derbinin ertelenme ihtimali ağırlık kazanacak. Ancak siyah beyazlı kanadın ilk düşüncesi olumsuz. Erteleme talebine sıcak bakmayan Beşiktaş, olumsuz bir hava muhalefetinin yaşanmaması halinde maçın oynanması fikrinde. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, konuyla ilgili A Spor'a yaptığı açıklamada, “Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Hava şartları da izin verirse Pazartesi maçımızı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig 29. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın (12 Mart Cumartesi) hangi maçlar var?

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

13 Mart Pazar kimin maçı var?

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

14 Mart Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

Not: Elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar gerekçesiyle bu hafta oynanması gereken Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta ertelendi.