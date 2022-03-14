  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray Beşiktaş maç sonucu:
Spor

Galatasaray Beşiktaş maç sonucu:

Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Süper Lig’in 29.haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Futbolseverler alınan sonucu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-03-14 20:22:00 - 2022-03-14 20:56:57
Galatasaray Beşiktaş maç sonucu:

Süper Lig’in 29.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise alınan sonucu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray Beşiktaş maç sonucu:

Galatasaray-Beşiktaş maçı saat 20.00’de başladı. Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay