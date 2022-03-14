Galatasaray Beşiktaş maç sonucu:
Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Süper Lig’in 29.haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Futbolseverler alınan sonucu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne oldu?
Süper Lig’in 29.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise alınan sonucu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Galatasaray Beşiktaş maç sonucu:
Galatasaray-Beşiktaş maçı saat 20.00’de başladı. Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven