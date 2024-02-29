Galatasaray; Beşiktaş derbisi öncesi şoka girdi! Artık Kupa'da yok... Karagümrük tarihinde ilk kez yarı finalde...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Rams Park’ta ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilerek kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Rams Park’ta ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilerek kupaya veda etti.
6. dakikada kırmızı-siyahlılar öne geçti. Orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük’te Mendes’in pasında ceza sahasına giren Marcao, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
9. dakikada Köhn’ün soldan ortasında arkaya açılan top Tete’de kaldı. Brezilyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra çektiği şutta kaleci Emre Bilgin, yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Marcao’nun pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
32. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası dönen topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine doğru ortasını yaptı. Altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yapan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
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44. dakikada Berkan Kutlu’nun pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete’nin şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 63. dakikada Zaha’nın sert vuruşunu kaleci Emre sahip oldu.
77. dakikada Kerem’in pasında Köhn’ün sert vuruşu direkte patladı. 84. dakikada Emre’nin pasında Mendes’in şutu ağlara gitti: 0-2.
Müsabakayı Karagümrük 2-0 yenerek ilk kez yarı finale yükseldi.