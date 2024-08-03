Süper Kupa finali nefes kesti! Galatasaray bozguna uğradı

Galatasaray ile Beşiktaş, 18. Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 5-0 kazandı. Kupa finalinde siyah-beyazlı takımın gollerini, 1. dakikada Cıro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 81. dakikada penaltıdan Immobile, 90+1. dakikada Rafa Silva ve 90+3. dakikada Mustafa Hekimoğlu attı.

Maçta Galatasaray'ın 12. dakikada Mauro Icardi ve 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu iki gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Galatasaray'da Victor Nelsson 87. dakikada doğrudan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Süper Kupa'yı müzesine götüren ekip oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-5 BEŞİKTAŞ

90' GOL! Beşiktaş, genç Mustafa ile farkı 5'e çıkardı. Gol - Mustafa Hekimoğlu

90' GOL! Beşiktaş, Rafa Silva'nın golü ile farkı 4'e çıkardı.

85' Ciro Immobile - Mustafa Hekimoğlu

85' Milot Rashica - Onur Bulut

80' GOL! Beşiktaş, Immobile'nin penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi.Gol - Ciro Immobile

79' PENALTI! Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı'nın Gedson Fernandes'e yaptığı kontrolsüz müdahale sonucunda penaltı kazandı.

77' Galatasaray bu bölümde tüm hatları ile rakip yarı alanda.

73' Sarı Kart - Gedson Fernandes

73' Sarı Kart - Barış Alper Yılmaz

70' Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'un yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun durdu.

67' Semih Kılıçsoy - Jean Onana

65' Sağ kanattan çizgiye inen Barış Alper'in içeri çevirdiği topa Icardi vuruşunu yaptı ancak kaleci Mert, rahat kontrol etti.

53' Gol... Galatasaray 0-2 Beşiktaş (Svensson)

49' Galatasaray, etkili geldi. Batshuayi'nin şutunu kaleci Mert kurtardı.

48' Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Barış Alper'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-1 Beşiktaş

42'Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Immobile'ye yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

36'Sağ kanatta topla buluşan Berkan, yerden bir orta yapmak istedi, top savunmada kaldı.

25' Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda sağ kanatta topla buluşan Gedson topu kaybetti. Savunma hücumu savuşturdu.

21' Arthur Masuaku sol kanattan çizgiye inerek ortasını yapmak istedi, savunmadan seken top kornere çıktı.

13'Semih, orta alanda topla buluşup Rafa'yı savunma arkasına sarkıtmak istedi ancak top Galatasaray savunmasında kaldı.

5' Gabriel Paulista savunma arkasına göndermek istediği topta savunmanın kontrolünde Muslera topu kontrolü etti.

1' Gol... Galatasaray 0-1 Beşiktaş (Immobile)

1' Maç başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanıyor.

Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılıyor. Müsabaka, 20.45'te başladı ve ATV'den canlı yayınlanıyor.

Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile