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Spor Galatasaray beraberlikle yetindi
Spor

Galatasaray beraberlikle yetindi

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 21:17:00 -
Galatasaray beraberlikle yetindi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Altay, 17. dakikada Cesar Pinares attı. Galatasaray, 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle skoru eşitledi.

Karşılıklı goller

Galatasaray, 79. dakikada Mbaye Diagne'nin kafa vuruşuyla attığı golle öne geçti. Sarı kırmızılı ekip Diagne ile birlikte bu sezon ilk kez kornerden gol bulmuş oldu.

Altay, 85. dakikada penaltı kazandı. Karamoko Bamba, kazanılan penaltı vuruşunu 86. dakikada gole çevirdi.

Galatasaray'ın puanı 23 oldu

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, puanını 23'e yükseltti. Ligde galibiyet hasret bir diğer takım olan Altay ise 8 maça çıkan hasretine karşın Altay puanını 18 yaptı.

Galatasaray, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Altay ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

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