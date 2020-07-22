Galatasaray Basketbol Takımı transferi açıkladı!

Basketbol kariyerine Indianapolis'te bulunan Pike High School'da başlayan Hunter, kolej tercihini babası Ron Hunter'ın başantrenörlüğünü yaptığı Georgia State Üniversitesi'nden yana kullandı.

Daha ilk sezonunda Georgia State'in en önemli oyuncularından biri haline geldi ve sezonu 17 sayı, 5 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Aynı sezon kendi konferansında Yılın Çaylağı seçildi.

Kolejdeki ikinci ve üçüncü sezonunda hemen hemen her istatistik kategorisinde bir önceki yılın üstüne koyan RJ Hunter, son yılında 19.7 sayı, 4.7 ribaund, 3.6 asist, ve 2.1 top çalma istatistikleriyle oynadı.

Georgia State'teki üç sezonun ardından oyuncu hala üniversite tarihinin en skorer oyuncusu apoletini taşıyor.

Galatasaray transferi şu şekilde duyurdu:

Yeni transferimiz RJ Hunter'a sarı kırmızılı formaya hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz.