Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Erdoğan açıklaması

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, seçim sonrası ilk röportajını Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a verdi. Elmas'ın özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Burak Elmas, "Futbolu bu kadar seven ve destekleyen Cumhurbaşkanımızın futbola zarar verecek hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Elmas, "Galatasaray'a hakaret sayarım. Kulübümüzün hiçbir zaman devletine ihanet edenlerle işi de, ilişkisi de olmaz. Biz asla böyle hain yapılara müsaade etmeyiz" derken, "FETÖ ile Galatasaray'ı yan yana getirmek bile büyük bir ahlaksızlıktır" diye de ekledi.

Burak Elmas'la yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

- İşadamı olarak Türkiye ekonomisini nasıl buluyorsunuz?

Dünya zor bir süreçten geçiyor. Pandemi her ülkenin ekonomisini olumsuz etkiledi. Bize de olumsuz yansıması oldu elbette. Ama ben ülkemizin ekonomisinden umutluyum. Umutlu olmasam zaten Galatasaray'a başkanlık için adaylığımı açıklamazdım. Biz çok dinamik ve savaşçı bir ülkeyiz. Zorluklarla mücadelesini her zaman kararlı biçimde yapan bir ülkeyiz. Ülkemize güvenim tam.

- Türkiye'nin futbola yönelik yatırımlarını nasıl buluyorsunuz?

Devletimiz çok büyük yatırımlar yaptı futbola. O kadar güzel tesisler yapıldı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan futbola çok önem veriyor ve sorunlarıyla da ilgileniyor. Tesis, alt yapı açısından çok önemli yatırımlar yapıldı. Anadolu'nun her yerine son derece modern statlar yapıldı. Futbolumuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yatırımlarına yakışır şekilde olmalı.

- Futbol-siyaset ilişkisi her dönem tartışılan bir konu. Siz neler söylemek istersiniz?

Futbolda güç elde etmek isteyen belli odaklar her zaman oldu. Bu odaklar zaman zaman siyasetçilerin haberi olmadan onların adını kullanarak konum elde etmeye çalışıyor. Futbolumuza böyle odaklar zarar veriyor. Futbol dünyası mutlaka bu odaklardan temizlenmeli. Futbolu bu kadar seven ve destekleyen Cumhurbaşkanımızın futbola zarar verecek hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum.

-Galatasaray ile FETÖ ilişkisi bir dönem çok konuşulmuştu. Siz neler söylemek istersiniz?

Terör örgütü ile Galatasaray'ı ilişkilendirmek bence büyük bir terbiyesizliktir. Galatasaray son derece devletine, ülkesine bağlı bir kulüptür. Asla böyle bir ilişkiyi kabul etmeyiz, Galatasaray'a hakaret sayarım. Kulübümüzün hiçbir zaman devletine ihanet edenlerle işi de, ilişkisi de olmaz. Biz asla böyle hain yapılara müsaade etmeyiz. FETÖ ile Galatasaray'ı yan yana getirmek bile büyük bir ahlaksızlıktır."