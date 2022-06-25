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Spor Galatasaray, Başantrenör Nedim Özbey ile yollarını ayırdı
Spor

Galatasaray, Başantrenör Nedim Özbey ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımı başantrenörü Nedim Özbey ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 07:04:00 -
Galatasaray, Başantrenör Nedim Özbey ile yollarını ayırdı

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey ile karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Galatasaray'a hem sporcu hem de başantrenör olarak hizmet eden, kulübümüzün 7469 sicil numaralı Divan Üyesi, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey'e 7 yıldır sürdürdüğü görevinde kulübümüze ve Türk voleyboluna yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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