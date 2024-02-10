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Spor GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ ANLATIMI: Galatasaray seriyi sürdürmek için Başakşehir karşısında: İşte Muhtemel 11’ler… Şampiyonluk virajında kritik dönemeç…
Spor

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ ANLATIMI: Galatasaray seriyi sürdürmek için Başakşehir karşısında: İşte Muhtemel 11’ler… Şampiyonluk virajında kritik dönemeç…

Yeniakit Publisher
2024-02-10 14:52:00 - 2024-02-10 14:52:51
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR CANLI MAÇ ANLATIMI: Galatasaray seriyi sürdürmek için Başakşehir karşısında: İşte Muhtemel 11’ler… Şampiyonluk virajında kritik dönemeç…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini alma peşinde.

Galatasaray seriyi sürdürmek için Başakşehir karşısında: Muhtemel 11

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini alma peşinde.

Sarı-kırmızılılar 25. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Zirve takibini sürdüren Okan Buruk'un ekibi haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada giriyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ve geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira karşılaşmada forma giyemeyecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier de kadroda yer almayacak.

Yeni transfer Derrick Köhn ise teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde süre alacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Ligde son iki maçını kazanan RAMS Başakşehir, 33 puanla haftaya 8. sırada başlıyor.

Çağdaş Atan'ın ekibinde 2 eksik var.

Sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, bugün saat 19.00'da başlayacak.

HAKEMLER

Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Maçın VAR koltuğuna ise Koray Gençerler oturacak. Hakan Ceylan ile Süleyman Özay da AVAR’da görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem A., Zaha, Icardi

Rams Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Berkay, Deniz, Figueiredo, Piatek

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