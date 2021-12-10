UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla grubunu lider tamamladı ve adını son 16’ya yazdırdı. Peki, Galatasaray’ın kaç puanı var?

Galatasaray Avrupa Ligi kaç? Galatasaray kaç puanı var?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından, "UEFA Avrupa Ligi’nde dışarıda gol yemeyen, hiç mağlup olmayan, 4. torbadan girip, tek kazanan takımız. Açıkçası ben grupta hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi maçlar oynadık. 6 maçı da çok iyi oynadık. Hak ettik. Bazı maçları çok daha iyi oynadık. Bazılarını nasıl oynamamız gerekirse öyle oynadık" açıklamalarında bulundu.