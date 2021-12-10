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Spor Galatasaray Avrupa Ligi kaç? Galatasaray kaç puanı var?
Spor

Galatasaray Avrupa Ligi kaç? Galatasaray kaç puanı var?

Galatasaray E Grubu puan durumu | UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray gruptan kaç puanla çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 08:36:00 -
Galatasaray Avrupa Ligi kaç? Galatasaray kaç puanı var?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla grubunu lider tamamladı ve adını son 16’ya yazdırdı. Peki, Galatasaray’ın kaç puanı var?

Galatasaray Avrupa Ligi kaç? Galatasaray kaç puanı var?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından, "UEFA Avrupa Ligi’nde dışarıda gol yemeyen, hiç mağlup olmayan, 4. torbadan girip, tek kazanan takımız. Açıkçası ben grupta hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi maçlar oynadık. 6 maçı da çok iyi oynadık. Hak ettik. Bazı maçları çok daha iyi oynadık. Bazılarını nasıl oynamamız gerekirse öyle oynadık" açıklamalarında bulundu.

Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Galatasaray son 16 turu rakibi kim oldu?
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Spor

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