Galatasaray, Arsenalli futbolcuyu KAP'a bildirdi
Galatasaray, Lucas Torreira transferi için oyuncu ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, bonservisi İngiltere temsilcisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.