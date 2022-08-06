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Spor Galatasaray, Arsenalli futbolcuyu KAP'a bildirdi
Spor

Galatasaray, Arsenalli futbolcuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Lucas Torreira transferi için oyuncu ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 21:33:00 -
Galatasaray, Arsenalli futbolcuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, bonservisi İngiltere temsilcisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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