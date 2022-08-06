Galatasaray aradığı stoperi buldu!

Galatasaray, Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışlarını hızlandırırken, gözüne Gent'ten Andreas Hanche-Olsen'i kestirdi.

Mevcut kadrosunda Norveçli Omar Elabdellaoui ve yeni transfer Fredrik Midtsjö'yü bulunduran Galatasaray, gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen, Cim Bom'un radarına takılan son savunmacı oldu. Olsen, aynı zamanda Midtsjö'yü de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı.

Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de Sarı-Kırmızılılar'a kendilerinin önerdiği öğrenildi. Galatasaray cephesi, Sevilla'nın ısrarla ilgilendiği Victor Nelsson'un satılması ihtimaline karşılık, Olsen transferine sıcak bakıyor.

Luyindama ve Emin var

Galatasaray Yönetimi, maliyet ve şartlarda ortak bir noktaya gelinmesi halinde bu transfer için teknik direktör Okan Buruk'a danışacak. Son anda bir aksilik çıkmazsa lige Abdülkerim - Nelsson ikilisiyle başlayacak olan Galatasaray'da yedek stoper olarak kiralık gittiği Suudi Arabistan'dan dönen Luyindama ve sezonu Boluspor'da kiralık geçiren 19 yaşındaki Emin Bayram var.

Son 2 yılda 12 kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giyen Olsen, aynı zamanda Midtsjö'yü Galatasaray'a getiren İskandinav menajerlik şirketine bağlı.



