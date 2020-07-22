Galatasaray aradığı oyuncuyu buldu

Yeni sezonda şampiyonluğu geri almak ve transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu durum Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve scout ekibinin de gözünden kaçmadı.

Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi.

Bunun üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi.