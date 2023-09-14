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Spor Galatasaray anlaşmıştı! Trabzonspor devreye girdi
Spor

Galatasaray anlaşmıştı! Trabzonspor devreye girdi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 10:54:00 -
Galatasaray anlaşmıştı! Trabzonspor devreye girdi

Galatasaray'ın anlaştığı öne sürülen gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın için Trabzonspor'un resmi teklif yaptığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın anlaştığı öne sürülen gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın için Trabzonspor'un resmi teklif yaptığı belirtiliyor.

Galatasaray ile Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılıların görüşmelerde bulunduğu Eyüp Aydın için Trabzonspor iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Eyüp Aydın ile anlaşma sağladığı haberleri gündemdeki yerini korurken devreye Trabzonspor'un girdiği belirtiliyor.

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Eyüp Aydın için Bayern Münih'e resmi teklifini iletti.

Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor
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