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Spor

Galatasaray, Ankara'da yıkıldı! Avrupa şansı zora girdi

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 20:37:00 -
Galatasaray, Ankara'da yıkıldı! Avrupa şansı zora girdi

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, umduğunu bulamadı. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılı takım, Başkent'te de kaybederek seriyi 8 maça çıkardı.

Sarı-lacivertli ekibe 1-0 yenilen Fatih Terim'in öğrencileri 52 puanda kaldı. Kümede kalma savaşı veren Ankaragücü ise 29 puana yükseldi.

Galatasaray'ın kötü gidişi Ankara'da da sürdü.

Süper Lig'de yaşadığı peş peşe puan kayıpları sebebiyle şampiyonluğu kaybeden sarı-kırmızılı takım, üçüncülük hedefinden de uzaklaştı.

Ankara'da kümede kalma mücadelesi veren rakibi Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Cimbom'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 62'de penaltıdan Scarione attı.

 

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