Galatasaray alternatif golcüsünü bakın nerede buldu!

Alternatif bir forvet arayan Galatasaray, nihayet sonuca yaklaştı. Aradığı ismi İngiltere'de bulan ve Fransız oyuncu ile ilk temaslar sonucunda hızlıca anlaşan Galatasaray, Crystal Palace ile 25 yaşındaki forvet için sıkı pazarlık yapıyor.

Transfer döneminin başlaması ile Haris Seferovic'i gözden çıkaran ve onun yerine daha iyi bir alternatif bulmaya çalışan Galatasaray, İngiltere'de uzun zamandır çalışmalar yapıyordu. Hatta finalde Jean Philippe Mateta ve David Datro Fofana ikilisi arasında kalan Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Mateta ile anlaştı.

David Datro Fofana konusunda Chelsea'nin süreci yavaşlatması, Galatasaray'ı Jean Philippe Mateta'ya yönlendirdi. Fransız forveti satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Galatasaray, Fanatik'in haberine göre oyuncunun kulübü Crystal Palace ile kritik görüşmelere devam ediyor.

Akşam'a göre; İngiliz kulübünün tam 2 yıl önce 3.5 milyon euroya kiralayıp, geçen yıl bugünlerde 11 milyon euroya bonservisini aldığı 1.92 boyundaki santrafor, sezona iyi başlayamadı. Süre bulmakta zorlanan Mateta, asıl patlamayı Le Havre formasıyla yapmış, Fransa'da 38 maçta 20 gol atmayı başarmıştı. Mainz formasıyla da Almanya'da 27 gol atan Fransız futbolcu, İngiltere'de aradığını bulamazken, Galatasaray'da yepyeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.