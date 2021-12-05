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Spor Galatasaray-Altay maçı sonrası Cüneyt Çakır'a tepki
Spor

Galatasaray-Altay maçı sonrası Cüneyt Çakır'a tepki

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray ile Altay karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Nef Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmaya hakem Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 09:51:00 -
Galatasaray-Altay maçı sonrası Cüneyt Çakır'a tepki

Galatasaray-Altay karşılaşmasına hakem Cüneyt Çakır ve VAR'ın kararları damga vurdu. Cüneyt Çakır, maçın ardından tek cümlelik savunma ile tartışılan pozisyonu değerlendirdi. İşte cüneyt Çakır'ın maç sonu sözleri ve tüm ayrıntılar...

Verdiği ve vermediği kararlarla çok konuşuldu

Galatasaray-Altay maçına Cüneyt Çakır'ın verdiği ve vermediği kararlar damga vurdu. Galatasaray ilk yarıda penaltı beklerken Altay, Galatasaray'ın ilk golünde faul bekledi. Sarı Kırmızılı ekip ikinci yarıdaki penaltı pozisyonun da Çakır'ın verdiği karara tepki gösterdi.

Çakır'a sert eleştiri

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, 2-2 biten Altay maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlarla maçın önüne geçtiğini söyleyen Ateş, sert eleştirilerde bulundu.

'Cüneyt Çakır oyunun önüne geçti'

Necati Ateş şu sözleri kullandı: "Geçen hafta Emre’nin pozisyonunda hakeme sorduk. Pozisyonda darbe var, ‘Önce topa vurdu’ dedi. ‘Tamam’ dedik. Geçmişte Dünya Kupası’nda kafasından sekip koluna gelen topa penaltı vermedi. Böyle bir pozisyonda penaltı veriyor. Kendi kararlarına yenik düşüyorsun. Vücudundan sekiyor, kola geliyor. Kurallar bize gelince farklı. Oyun bizim elimize geçmiş, coşkuyu almışız, gol atmış. Böyle bir kararla oyun dönüyor. Önüne geçiyorlar. Çok şey söylemek istiyorum ama fazla söylemek mi söylememek mi doğru.Hocaya verilen cezalar inanılır gibi değil. Tamam anladık, hep perşembe açıklıyorsunuz. Ülkemizde adına bir maça çıkımız. Cuma açıklasanız ne olur ne değişir. Zaten yüksek veriyorsunuz. Tahkime gitse de düşmeyeceğini biliyoruz. Bize verilen cezalar yüksekten, rakiplere alttan. Garip bir oyunun içerisindeyiz. Görüyoruz bir şey yapıyoruz. Oynadığımız oyun bizi ilgilendirir. Biz kendi yorumumuzu yaparız. Maçın hakemi oyunun önüne geçmemeli. Bana göre Cüneyt hoca oyunun önüne geçti."

Çakır'dan tek cümlelik savunma

Penaltı pozisyonunu hakem Cüneyt Çakır ile konuştuklarını ifade eden Ateş, "Maç bittikten sonra soyunma odasına giderken konuştuk. Bu kuralların değiştiğini söyledi. Örnek vereyim. Sivas maçında Fenerbahçe’de Kim’in eline çarptı. Destek el dediler. Kural bize gelince kural garip bir şekilde değişme giriyor" şeklinde konuştu.

Muslera tepki gösterdi

Olayların bitmesinin ardından Cüneyt Çakır, ceza sahasını terk eden Fernando Muslera ve Altay forması giyen Zeki Yıldırım'a sarı kart gösterdi. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi bu karar sonrası Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

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Yorumlar

Kanuni

Hakemler deki yetki bende olsa dünyayı dize getiririm. Biri demişti ama kim demişti hatırlayamadım. Kadı'ın suçunu kadı'ya şikayet edersen......
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