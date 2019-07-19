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Galatasaray, Almanya'nın Leipzig takımına mağlup oldu!

Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaştı. Sarı Kırmızılı ekip, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 23:42
Galatasaray, Almanya'nın Leipzig takımına mağlup oldu!

Sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2 gün önce hazırlıkların yurt dışı ayağı için Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampa girdi.

Babel ilk golünü attı

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk provasını Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda Alman takımı Leipzig'e karşı yaptı. Sarı Kırmızılı ekip, yeni transfer Ryan Babel'in 28. dakikada Ryan Babel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mariano'nun ortasına harika yükselen Hollandalı golcü, net bir kafa vuruşu yaptı ve Sarı Kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.

Leipzig sahadan galip ayrıldı

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda Leipzig, art arda golleri buldu. 56'da Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'in attığı gollerle, Alman ekibi bir anda 3-1 öne geçti. 89'da Babel yeniden sahneye çıksa da Aslan, mağlubiyetten kurtulamadı. 89. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atan golcü oyuncu, skoru belirledi ve Leipzig, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray, yurt dışı kamp etabındaki ikinci maçında ise bir diğer Almanya Bundesliga takımı Augsburg ile mücadele edecek. Tivoli-Neu Stadı'nın bir kez daha ev sahipliği yapacağı müsabaka, 25 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00 başlayacak.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Avusturya'da oynanan müsabakaya Türk futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 16 bin kişilik Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maçı tribünden 5 binin üzerinde Türk taraftar izledi. Galatasaraylı futbolseverlerin yanı sıra tribünlerdeki milli takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalı taraftarlar da dikkati çekti.

Meşale anonsu yapıldı

Mücadelenin 34'üncü dakikasında Galatasaraylı taraftarlar, rakip takım kalesinin arkasından sahaya meşale attı. Statta yapılan anonsun ardından Galatasaray'ın teknik heyeti ve sarı kırmızılı futbolcular, taraftarlara 'atmayın' uyarısında bulunurken, meşalelerin saha dışına atılmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 23:42
  1. İstanbul
  2. LEİPZİG
  3. Galatasaray

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