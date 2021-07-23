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Spor Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi
Spor

Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile Alexandru Cicaldau için resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 21:28:00 -
Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , aradığı 10 numarayı Romanya'da buldu.

Nicolae Stanciu için Slavia Prag'la anlaşamayan Galatasaray, Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı.

Yeni Hagi için görüşmeler başladı

Sarı Kırmızılı ekip, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

''08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.''

Hagi'nin akademisinden çıktı

2018'den bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin akademisinden yetişmişti. Takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın 2022 yılına kadar sözlleşmesi bulunuyor.

 

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