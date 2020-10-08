  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana core hareketleriyle başlandı. Ardından akselerasyon çalışmasıyla devam edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:59:00 -
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. Antrenmana core hareketleriyle başlandı. Ardından akselerasyon çalışmasıyla devam edildi.

Son bölümde ise üst gövde kuvvet çalışması yapıldı. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, takımla beraber salonda yapılan çalışmada yer aldı.

Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Peter Etebo ise günü tedaviyle geçirdi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan dokuz oyuncu yer almadı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı çalışmaları kapsamında Türkiye Ümit Milli Takımı ile yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir hazırlık maçı yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nun şovu elinde patladı! Hanedandan açıklama
Siyaset

İmamoğlu'nun şovu elinde patladı! Hanedandan açıklama

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sahte tablonun reklamını yapmak için "Osmanlı hanedan üyeleri"ni belediyede ağırlamasıyla ilgili Osma..
Dolu saat kaçta vuracak? Profesör açıkladı
Yaşam

Dolu saat kaçta vuracak? Profesör açıkladı

Türkiye'nin birçok ili Balkanlardan gelen şiddetli yağmur ve dolunun etkisi altına girdi. İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kütahya ve Mani..
Cansu Dere kimdir?
Biyografi

Cansu Dere kimdir? "Sadakatsiz" oyuncusu Cansu Dere nerelidir?

Sözde dizilerde sergilenen rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. Reyting uğruna milli ne manevi değerlerimiz ayaklar altına alınıyor. Gayri ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay