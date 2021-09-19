Galatasaray Alanyaspor kadrosu

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Alanyaspor ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor. Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.

Galatasaray Süper Lig istatistikleri

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

Alanyaspor maçında kadroda yer almayacak oyuncular kimler?

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, bugünkü müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11’leri

Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Alanyaspor muhtemel 11

Marafona, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Diedhiou