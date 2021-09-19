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Spor Galatasaray-Alanyaspor ilk onbirleri
Spor

Galatasaray-Alanyaspor ilk onbirleri

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. TT Stadı'ndaki maç 16.00'da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 15:35:00 -
Galatasaray-Alanyaspor ilk onbirleri

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. TT Stadı'ndaki maç 16.00'da başlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.

GALATASARAY'IN 11': Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

ALANYASPOR'UN 11': Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

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