Galatasaray-Alanyaspor ilk onbirleri
Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. TT Stadı'ndaki maç 16.00'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. TT Stadı'ndaki maç 16.00'da başlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.
GALATASARAY'IN 11': Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil
ALANYASPOR'UN 11': Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou