Galatasaray Ajax'ı Osimhen'in golleriyle devirdi
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen'in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek gruptaki önemli bir engeli aştı ve gruptan çıkma umutlarını tazeledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, D Grubu dördüncü maçında Hollanda devi Ajax ile karşılaştı. Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, baştan sona üstün bir futbol sergiledi ve sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
ZAFERİN MİMARI: VİCTOR OSİMHEN
Sarı-Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller, Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen'den geldi. Maçın kritik anlarında sahneye çıkan Osimhen, Ajax savunmasını tek başına zorlayarak attığı gollerle takımını 3-0'lık net bir zafere taşıdı.
Bu galibiyetle Galatasaray, gruptan çıkma iddiasını kuvvetlendirirken, Ajax ise grupta zor günler geçirmeye devam etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Galatasaray'ın gollerini 59., 66. ve 78. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.