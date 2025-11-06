  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

BAE destekli ‘Kan emirlikleri’ Afrika’yı kana boyuyor

Ordu’da taş ocağında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı

Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Kadın devlet başkanına sokak ortasında cinsel taciz!

İsrail’den en zayıf nokta itirafı: Savaşın gizlenen gerçeği ortaya çıktı

Yandaş yazar da hakkımızı teslim etti: Akit yazıyor dertler bitiyor

44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü

Davutoğlu’ndan Özdağ’a: “Türk siyaseti böyle aymazlık görmedi”
Spor Galatasaray Ajax'ı Osimhen'in golleriyle devirdi
Spor

Galatasaray Ajax'ı Osimhen'in golleriyle devirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray Ajax'ı Osimhen'in golleriyle devirdi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen'in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek gruptaki önemli bir engeli aştı ve gruptan çıkma umutlarını tazeledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, D Grubu dördüncü maçında Hollanda devi Ajax ile karşılaştı. Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, baştan sona üstün bir futbol sergiledi ve sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

ZAFERİN MİMARI: VİCTOR OSİMHEN

Sarı-Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller, Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen'den geldi. Maçın kritik anlarında sahneye çıkan Osimhen, Ajax savunmasını tek başına zorlayarak attığı gollerle takımını 3-0'lık net bir zafere taşıdı.

Bu galibiyetle Galatasaray, gruptan çıkma iddiasını kuvvetlendirirken, Ajax ise grupta zor günler geçirmeye devam etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 59., 66. ve 78. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

 

Galatasaray, Ajax’a nefes aldırmadı!
Galatasaray, Ajax’a nefes aldırmadı!

Spor

Galatasaray, Ajax’a nefes aldırmadı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23