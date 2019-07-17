Galatasaray açıkladı! İşte KAP'a bildirilen yıldız

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralanması konusunda Fulham ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

28 yaşındaki Fildişili orta sahanın yarın sabah İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'dan KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Seri paylaşımı

Jean Michael Seri'nin kariyeri

2017-2018 sezonunda Nice ile başarılı bir grafik çizen deneyimli orta saha, ardından geçen sezon başında 30 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle o dönem Premier Lig'de yer alan Fulham'ın yolunu tuttu. Burada 34 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı. Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da oynayan Seri, ülkesiyle 19 karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı. Seri son olarak Afrika Kupası'nda mücadele etti. 28 yaşındaki futbolcu, 2 karşılaşmada 132 dakika süre aldı, gol ya da asist yapamadı.