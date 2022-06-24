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Spor Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı
Spor

Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı

Galatasaray, Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcu savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 16:57:00 - 2022-06-24 16:57:45
Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakçı ile anlaşma sağladı. Cimbom'un 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Abdülkerim geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 resmi maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da forma giydi.

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