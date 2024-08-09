Galatasaray 90'da kazandı

Süper Lig'de sezonun açılış maçında son iki sezonun şampiyonu Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Maçın ilk golünü Joelson 52.dakikada kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 80.dakikada penaltıdan Icardi ve 90. dakikada Batshuayi attı.

SEZONUN İLK GOLÜ JOELSON'DAN

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış golünü Atakaş Hataysporlu Joelson Fernandes attı.

Süper Lig'de sezonun açılış maçı, son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında RAMS Park'ta oynandı.

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İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakanın 52. dakikasında konuk takım, Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Portekizli futbolcu, sezonun açılış golünü kaydetmiş oldu.

Fernandes'in 56. dakikada gördüğü sarı kart da kayıtlara sezonun ilk kartı olarak geçti.

YENİ TRANSFER SARA YEDEKTE BAŞLADI

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Verilen 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde kadroya alındı.

Yıldız oyuncu, 55. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.

AĞRISI OLAN JELERT YİNE KADRODA YOK

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert kadroya alınmadı.

Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

İNGİLTERE'YE DÖNMEYİ İSTEYEN ZAHA KENDİNİ RİSKE ETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini bildirdi.

Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.

TARAFTARLARDAN KAPTAN KEREM'E DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek ve moral verdi.

Maç öncesi yıldız futbolcuyu tribüne çağıran taraftarlar, üzerinde Kerem'in resminin olduğu "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açtı.

Kerem ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.

İLK 11'DE 3 TÜRK FUTBOLCU YER ALDI

Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında ilk 11'de 3 yerli futbolcuya forma verdi.

Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.

ŞAMPİYON, 82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞTI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıktı.

Geçen sezon iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, RAMS Park'ı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.