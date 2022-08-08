Galatasaray 90. dakikada güldü
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.
Antalyaspor'da Luiz Adriano'nun 45+2. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi. Galatasaray, Gomis'in 90. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak.