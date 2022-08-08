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Spor Galatasaray 90. dakikada güldü
Spor

Galatasaray 90. dakikada güldü

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 00:07:00 -
Galatasaray 90. dakikada güldü

Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Antalyaspor'da Luiz Adriano'nun 45+2. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi. Galatasaray, Gomis'in 90. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Muslera Galatasaray'ı sırtlıyor
Muslera Galatasaray'ı sırtlıyor

Spor

Muslera Galatasaray'ı sırtlıyor

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