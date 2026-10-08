Galatasaray 45. randevuda Kasımpaşa'yı konuk edecek; Okan Buruk ve Ugochukwu cezalı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, 9 Ekim Cuma saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek iki takımın maçında Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile Lesley Ugochukwu, cezaları nedeniyle görev alamayacak.

Sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Bu sezon ligde yenilgisi olmayan tek takım olan lacivert-beyazlılar ise 2 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligdeki son maçında Trabzonspor'a 4-0 kaybeden Galatasaray, Kasımpaşa karşısında yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyor.

Okan Buruk 1, Ugochukwu 2 maç men cezası aldı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan mücadelede kırmızı kart gören Okan Buruk 1, Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu da 2 maç men cezası aldı.

Victor Osimhen, Roland Sallai ve Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.

Rekabette 44 maçın 27'sini Galatasaray kazandı

İki ekip Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların 27'sinde sahadan galip ayrılırken Kasımpaşa 8 kez rakibini mağlup etti; 9 maçta kazanan taraf çıkmadı. Gol tablosunda da üstünlük sarı-kırmızılılarda: rekabette Galatasaray 90, Kasımpaşa 49 gol attı.

Geçen sezon iki takım da kendi sahasında kazandı. Galatasaray evindeki maçı 3-0, Kasımpaşa sahasındaki karşılaşmayı 1-0 aldı. Son 10 maçta Galatasaray 6, Kasımpaşa 2 galibiyete ulaştı; 2 mücadele berabere bitti.

RAMS Park'ta son yenilgi 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'den

Galatasaray evinde en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar o mücadelenin ardından çıktığı 38 maçta 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Bu sezon sahasındaki 3 lig maçında Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Göztepe'yi 3-2, Kocaelispor'u 1-0 yendi. Galatasaray yönetimi, milli maçlar nedeniyle verilen arada RAMS Park'ın bozulan zemininde yenileme çalışmaları yaptı; zemin Kasımpaşa maçına hazır hale getirildi.

6 maçın 4'ünde kalesini gole kapatamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı 6 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü. Bu sezon savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar, 6 karşılaşmanın 4'ünde kalesini gole kapatamadı.

Lacivert-beyazlılar bu sezon Çorum FK ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti; Trabzonspor, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve Konyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, verilen aranın ardından bir sonraki milli maçlara kadar 30 günde Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 8 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu süreçte ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler ile, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Lille ve Stuttgart ile mücadele edecek.