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Spor Galatasaray 4 maç sonra moral buldu
Spor

Galatasaray 4 maç sonra moral buldu

Galatasaray, Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla yenerek, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:09:00 - 2021-09-26 21:10:19
Galatasaray 4 maç sonra moral buldu

Galatasaray ile Göztepe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 56. dakikada Morutan kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 43. dakikada Ndiaye'den geldi.

4 maç sonra kazanan Galatasaray, bu sonuçla puanını 11'e çıkardı. Göztepe ise 5 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Göztepe ise Giresunspor'u konuk edecek.

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