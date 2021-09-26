Galatasaray 4 maç sonra moral buldu
Galatasaray, Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla yenerek, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.
Galatasaray ile Göztepe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 56. dakikada Morutan kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 43. dakikada Ndiaye'den geldi.
4 maç sonra kazanan Galatasaray, bu sonuçla puanını 11'e çıkardı. Göztepe ise 5 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Göztepe ise Giresunspor'u konuk edecek.