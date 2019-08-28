0553 313 94 23

Galatasaray, 2015-2016 sezonunu hatırlattı

Sezona ligde Denizlispor mağlubiyeti ve Konyaspor beraberliği ile başlayan Galatasaray, en son 2015-2016 sezonunda böyle bir başlangıç yapmıştı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
Galatasaray, 2015-2016 sezonunu hatırlattı

Sezona ligde Denizlispor mağlubiyeti ve Konyaspor beraberliği ile başlayan Galatasaray, en son 2015-2016 sezonunda böyle bir başlangıç yapmıştı.


Süper Lig’in ilk iki haftasında Galatasaray, toplam 1 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, ilk hafta ligin yeni ekibi Denizlispor’a 2-0 yenilirken, ikinci haftada ise Türk Telekom Stadyumu’nda Konyaspor ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Son iki sezonun şampiyonu olan Aslan, böylece aldığı 1 puanla 14. sırada yer aldı.


Galatasaray, Süper Lig’de en son 2015-2016 sezonunda ilk iki hafta 1 puan almıştı. O sezonun ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada ise evinde Osmanlıspor’a 2-1’lik skorla kaybetmişti. O dönem takımın başında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu bulunuyordu. Cimbom söz konusu sezondan sonra oynadığı sezonların ilk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.



En son 2010-2011 sezonunda 1 gol attı


2019-2020 sezonunun ilk haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray aynı zamanda gol olarak da istediği performansı sergileyemedi. Aslan, oynadığı iki müsabakada rakip fileleri sadece 1 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, en son 2010-2011 sezonunda ligin ilk haftasında 1 gol atmıştı.


Gaalatasaray’ın son 5 sezonda ligin ilk iki karşılaşmasında aldığı sonuçlar şöyle:



2019-2020


Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0


Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0



2018-2019


Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 3


Galatasaray: 1 - Göztepe: 0



2017-2018


Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1


Osmanlıspor: 1 - Galatasaray: 3



2016-2017


Galatasaray: 1 - Karabükspor: 0


Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 3



2015-2016


Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2


Galatasaray: 1 - Osmanlıspor: 2

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız"
    1. "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde..
    2. Altınyıldız Classics A Milli Basketbol..
    3. Kuruttukları dolmalıkları yurdun dört..
    4. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
    5. Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız futbolcu
    6. HDP il ve ilçe binaları PKK şubesi gibi!
    7. Erzurum’da 30 Ağustos provası
    8. Beymen Perakende ve Tekstil..
    9. Gazze'de 3 polisin öldüğü..
    10. Put Adam’a sansüre itiraz yağıyor
    11. "Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100..
    12. Akhisarlılardan açık havadaki..
    13. Kolombiya’da tabutta 300 kilogram..
    14. Mersin’de eşi tarafından öldürülen..
    15. Pazar yerlerinde kışlık heyecanı..
    16. Alman tüketici iklimi ekonomik..
    17. (Özel) Sanatını yapmak isteyen bu..
    18. Trabzonspor, Avrupa'da 129. maçına..
    19. Cirit atları derede serinliyor
    20. Balıkesirli balıkçılar sezondan ümitli
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog