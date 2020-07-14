Galataport nerede? Galataport nasıl bir yer?
İstanbul'un sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi Galataport, merak konusu haline geldi. Peki ama Galaport İstanbul'un neresinde ve hangi semtte yer alıyor? Galataport nasıl bir yer? İşte merak edilen Galaport detayları...
Galataport, Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir. Bu projeyle birlikye turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanını bir araya toplama amacı güdülüyor. Aynı zamanda Galaportta 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması hedefleniyor. İlerleyen süreçlerde halka açılması bekleniyor.