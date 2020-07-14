  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Seyahat

Galataport nerede? Galataport nasıl bir yer?

İstanbul'un sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi Galataport, merak konusu haline geldi. Peki ama Galaport İstanbul'un neresinde ve hangi semtte yer alıyor? Galataport nasıl bir yer? İşte merak edilen Galaport detayları...

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:57:00 -
Galataport nerede? Galataport nasıl bir yer?

Galataport, Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir. Bu projeyle birlikye turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanını bir araya toplama amacı güdülüyor. Aynı zamanda Galaportta 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması hedefleniyor. İlerleyen süreçlerde halka açılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı