Galata Meydanı'ndaki Filistin yürüyüşünde tüylerinizi diken diken edecek anlar

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da tarihi bir yürüyüş düzenleniyor.

On binlerce vatandaş, şehitlerini ve Filistin halkını unutmadığını göstermek adına bugün bir araya geldi.

Sabah namazında buluşuldu

Sultanahmet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii'nde sabah namazı eda edildi.

Burada eller semaya kalktı ve 3 aya yakın süredir İsrail zulmü altındaki Müslümanlar için dualar edildi.

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Filistin ve Türk bayrakları taşındı

Günün aydınlanmasıyla büyük kalabalık Galata Meydanı'na yürüdü.

Burada, geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde şehit verdiğimiz 12 kahraman askerimiz de anıldı ve teröre lanet edildi.

Vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarını taşıdı.

"İsrail terör örgütüdür..."

Dillerde ise "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganları yer aldı.

Kimi vatandaşların elinde pankartların da olduğu görüldü. Pankartlarda, "İsrail terör örgütüdür" ifadeleri yer aldı.

Ezgilerin çaldığı ve hep bir ağızdan eşlik edildiği meydanda, Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

O anlar ise tüyleri diken diken etti...