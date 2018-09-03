0553 313 94 23

Galata Köprüsü bakım nedeniyle trafiğe kapatılacak

Yeni Galata Köprüsü'nün 4 Eylül Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:21
Galata Köprüsü bakım nedeniyle trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü'nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması yapılacak.

Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül Salı 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.
Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak olan araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

Açıklamada, aynı gün Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsünün UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 17:21
  1. İstanbul
  2. Galata Köprüsü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denediği ayakkabı küçük çocuğun hayatını kararttı! Anne babalar dikkat
    1. Denediği ayakkabı küçük çocuğun..
    2. AK Partili Karaaslan: Hedeflerimize..
    3. Flaş karar! Teknik direktör ile yollar..
    4. Karanfil ağacını biliyor musunuz?
    5. Muzu uzun süre taze saklamak için ne..
    6. Irak'ta Meclis Başkanı seçilemedi
    7. Balık ızgaraya nasıl yapışmaz?
    8. Kardemir'den dikkat çeken Karabükspor..
    9. Kifoz önlenebilir mi? Önlemek için..
    10. Bebeklerde öksürüğün geçmesi için..
    11. Evinizi yenilemek sizin elinizde
    12. Az görme çözümü olan bir sorun
    13. Denizde fenalaşan Alman turist..
    14. Tartıştığı genci öldürüp beraat eden..
    15. Prematüre bebekler hakkında bunları..
    16. Başsavcılıktan Adnan Oktar kararı! Bir..
    17. Çorlu'da KCK operasyonu: 1 gözaltı!
    18. Türkiye ile Katar arasında önemli..
    19. Rusya'dan üçlü zirve açıklaması!
    20. İstanbul polisinden 'bonzai' operasyonu!
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar